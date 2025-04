Il Mattino – Tesoretto di 200 milioni per il mercato: ecco chi potrebbe partire e i primi nomi seguiti dal Napoli

Ancora due mesi circa per sapere se il Napoli riuscirà o meno a superare l’Inter e laurearsi campione di Italia per la quarta volta nella sua storia. A fine stagione si traccerà un bilancio di quest’anno e si penserà al mercato estivo che potrebbe portare ad una vera rivoluzione. Come riporta Il Mattino, sono diversi i calciatori sul piede di partenza: Hasa, Rafa Marin e Ngonge andranno via, Okafor tonerà al Milan e non è ancora certo il riscatto di Billing. Grazie alla cessione di Kvara e Osimhen e alla qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli potrebbe avere un tesoretto di 170-200 milioni da investire sul mercato. Una cifra importante per tenere a bada le sirene di Milan e Juventus che vorrebbero Antonio Conte come prossimo allenatore. Per quanto riguarda i possibili acquisti, il giornale parla di Bonny per l’attacco: due emissari azzurri sabato pomeriggio erano al Tardini per vederlo in azione contro l’Inter. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto dei Ducali 15 milioni di euro. Sempre in attacco si segue Paixao del Feyenoord. C’è già un intesa con il brasiliano, si cerca quella con il club olandese che lo valuta non meno di 25 milioni. In difesa preso Marianucci dall’Empoli, l’obiettivo adesso è Beukema del Bologna, ma si seguono anche altri profili.