Osimhen al centro del mercato: può dire addio al calcio europeo

Victor Osimhen è al centro del mercato. Nonostante l’interesse concreto di diversi top club europei – dalla Premier League alla Ligue 1 – la destinazione più probabile per l’attaccante sembra essere l’Arabia Saudita. Il motivo? Economico, innanzitutto. Il nigeriano ha un obiettivo chiaro: aumentare sensibilmente il proprio stipendio. Dopo una stagione da protagonista in prestito al Galatasaray, con ben 28 gol in 32 partite, Osimhen guarda ora al prossimo passo della sua carriera. Il Napoli è fiducioso e conta di ottenere gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria; cifra alla portata dei club sauditi, pronti a soddisfare sia le richieste economiche di De Laurentiis che le ambizioni personali del giocatore.