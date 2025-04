Il mercato che verrà: non solo acquisti, ma anche esuberi da piazzare.

Il calciomercato si conferma una costante che alimenta i sogni dei tifosi per tutto l’anno, ben oltre le finestre ufficiali. Anche il Napoli si prepara a un’estate di decisioni strategiche, puntando sui probabili introiti della Champions League e sulla ormai inevitabile cessione di Osimhen, destinata a garantire risorse fondamentali.

Per costruire una rosa ancora più competitiva, sarà cruciale una totale sinergia tra società e allenatore. Tuttavia, oltre agli acquisti, il Napoli dovrà affrontare anche il capitolo esuberi, trovando soluzioni adatte per quei giocatori che, dopo le scelte post-Scudetto, si sono rivelati poco incisivi.

Il futuro di Natan

Il difensore brasiliano Natan, attualmente in prestito al Betis Siviglia, sembra aver trovato la sua dimensione. Protagonista in Liga e Conference League, si è distinto con prestazioni solide e concrete. Nell’ultima uscita ha segnato il gol decisivo al Camp Nou contro il Barcellona. Con il diritto di riscatto fissato a soli 8 milioni di euro, appare probabile che il Betis formalizzi l’acquisto, segnando così la separazione definitiva tra Natan e il Napoli. Un addio accompagnato da un leggero rimpianto, vista la sensazione che il giocatore possa ancora crescere.

Cajuste e Lindstrom: dilemmi da risolvere

Meno positiva la situazione di Jean Cajuste e Jesper Lindstrom, entrambi in prestito in Premier League. Cajuste, con la maglia dell’Ipswich Town, sembra destinato ad una retrocessione ormai quasi scontata, visto che la quart’ultima (quel Wolverhampton corsaro proprio al Portman Road) ha un vantaggio di ben 12 punti.

Improbabile l’esercizio del diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il ritorno a Napoli dell’incompiuto svedese appare quindi quasi inevitabile.

Ancora più delicata la situazione di Lindstrom. Arrivato a Napoli per ben 30 milioni di euro, il danese non è riuscito a imporsi, diventando una delle grandi delusioni della scorsa stagione. L’esperienza all’Everton, seconda squadra di Liverpool, tra panchine e pochi minuti giocati, non ha invertito la rotta: nessun gol e un solo assist sono uno score che preoccupa, tra scarsa adattabilità ed una marcata involuzione rispetto ai tempi dell’Eintrach in Bundesliga. Con l’aggravante di un infortunio recente, il tempo per convincere club inglese e pubblico del Goodison Park si sta esaurendo.

Le sfide estive per Manna

In un’estate che si preannuncia intensa e frenetica, il direttore sportivo Manna dovrà affrontare non solo il rafforzamento della rosa, ma anche la gestione di situazioni complesse come quelle di Cajuste e Lindstrom. L’obiettivo sarà trovare soluzioni che permettano al club di ottimizzare risorse e continuare a competere ai massimi livelli.