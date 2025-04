Bargiggia – ” In caso di addio di Conte, Adl ha già pronto il sostituto. Ecco chi “

Paolo Bargiggia, giornalista, ha pubblicato sul suo account X un’importante novità di mercato per quanto riguarda il Napoli, in questo caso lato panchina: in caso di addio di Antonio Conte, De Laurentiis virerebbe subito su Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole:

“ In caso di addio di Conte al Napoli, vicenda che racconto da settimane, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad andare su Allegri, che aveva già trattato e quasi preso nella stagione 2021-22, prima di virare su Spalletti. “