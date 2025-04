Romano: “Il Napoli vuole vendere Osimhen. Tempi e cifre richiesti”

Victor Osimhen ed il Napoli sono destinati a separarsi, il futuro del nigeriano sembra essere sempre più lontano dal club azzurro e dall’Italia ma la scelta deve essere presa a breve. Il prestito al Galatasaray è infatti fino al termine della stagione attualmente in corso e al termine di questo l’attaccante cercherà un nuovo club. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il Napoli vorrebbe risolvere il tutto entro fine giugno per evitare di trascinare per le lunghe il tutto.

Per fare ciò, il club partenopeo è disposto anche a valutare offerte inferiori alla clausola di 75 milioni prevista nel suo contratto. Il tutto si evolverà nel corso dei prossimi mesi, con vari club già interessati all’acquisto tra cui il Manchester United, ma anche alcune società saudite.