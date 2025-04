Permanenza di Anguissa in bilico: il Napoli mette nel mirino Ferguson per sostituirlo

Nonostante il Napoli abbia una clausola per far scattare automaticamente il rinnovo di Anguissa fino al 2027, la permanenza del camerunese non è scontata. Il Napoli studia le possibili alternative e tra queste, come riporta Repubblica, figura il centrocampista del Bologna, prossimo avversario del Napoli, Lewis Ferguson. Un brutto infortunio lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione, ma da qualche partita è tornato ad essere un punto fermo della squadra di Italiano. Gli azzurri lo seguono da un po’ e qui ritroverebbe i compagni di Nazionale Gilmour e McTominay, per un centrocampo tutto scozzese. Al momento non c’è nulla di concreto, ma se Anguissa dovesse salutare, il Napoli potrebbe provare un affondo decisivo per il centrocampista rossoblu.