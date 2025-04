Sky, Marchetti: “Il Napoli vuole bruciare la concorrenza per Solet”

Il Napoli cerca un difensore per la prossima stagione e uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Oumas Solet dell’Udinese. Ne ha parlato l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Goal: “Sul calciatore ci sono diverse squadre, se continuerà a giocare così sarà al centro del mercato estivo e l’Udinese non lo cederà ad un prezzo basso. Il Napoli vuole trovare subito l’accordo per bruciare la concorrenza, ma nel frattempo segue anche altre piste”. Solet è arrivato a ottobre a zero dopo essersi svincolato dal Salisburgo e ha esordito in Serie A contro il Verona nel gennaio successivo. E diventato subito un punto fermo di Runjaic, che lo ha sempre schierato titolare ad eccezione della partita con la Roma in cui era squalificato. Forza fisica e grande qualità tecnica le sue caratteristiche migliori, la valutazione che ne fa l’Udinese è circa 20 milioni, ma da qui all’estate potrebbe ulteriormente lievitare.