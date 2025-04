Obiettivi Napoli – Juventus su Lucca: Giuntoli ha già parlato con l’agente

Il Napoli è interessato a Lorenzo Lucca per la prossima stagione, ma in Serie A diverse squadre hanno messo gli occhi sul calciatore. Come riporta Tuttosport, anche Milan e Juventus hanno chiesto informazioni e potrebbero tentare l’assalto in estate. I rossoneri ci avevano già provato a gennaio, ricevendo un secco no da parte dell’Udinese. Il ds Giuntoli ha parlato con il suo agente ad ottobre per sondare la possibilità e la disponibilità di un suo approdo in bianconero. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni, ma la forte concorrenza potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo. 10 gol in Campionato e 2 in Coppa Italia sono il bottino messo a segno finora dal bomber dell’Udinese, alla sua miglior stagione in Serie A, che gli sono valsi la convocazione e l’esordio con l’Italia del ct Luciano Spalletti.