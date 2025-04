Napoli su Beukema: questa la cifra che chiede il Bologna per lasciarlo partire

Come riporta Tmw, Sam Beukema è uno dei primi obiettivi in difesa del Napoli per la prossima stagione. Il Bologna lo valuta circa 30 milioni, consapevole delle ottime qualità espresse negli ultimi anni che lo hanno reso uno dei migliori difensori di questa Serie A. Giocatore molto disciplinato e forte mentalmente, può adattarsi tranquillamente alla realtà di una grande squadra. Grande stagione dell’olandese l’anno scorso con Thiago Motta culminata con la qualificazione in Champions e punto fermo anche di questo Bologna di Italiano lanciatissimo per il quarto posto. Fu molto bravo il ds dei rossoblu Giovanni Sartori a portarlo in Italia due stagioni fa dall’AZ per soli 8 milioni, ad oggi la sua valutazione è quadruplicata.