Il Giornale, Schira: “La Juventus vuole Osimhen per sostituire Vlahovic. Serve la Champions!”

Come riporta Nicolò Schira sulle pagine de Il Giornale, la Juventus sta pensando ad Osimhen per la prossima stagione. Il futuro di Vlahovic pare ormai segnato: contratto in scadenza nel 2026, verrà ceduto al miglior offerente. L’affondo per il nigeriano arriverà però soltanto con la qualificazione alla prossima Champions League, in caso contrario resterà solo un sogno nel cassetto. Kolo Muani, tanto voluto da Thiago Motta, ha una valutazione di 60 milioni e difficilmente verrà riscattato. Anche per questo nei giorni scorsi, il dt Giuntoli ha incontrato l’entourage di Osimhen attualmente in prestito al Galatasary. Dopo una grande stagione in Turchia fin qui, il bomber ancora di proprietà degli azzurri è pronto a trasferirsi in un top club. Nessuna squadra di Premier ha ancora affondato il colpo nonostante la clausola di 75 milioni (non valida per l’Italia).