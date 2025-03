Sky, Marchetti: “Il Napoli farà due colpi dietro. C’è un nome che intriga più di tutti”

Il giornalista esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è molto interessato a Gatti, è un guerriero come piacciono a Conte. E’ sicuramente il difensore che intriga di più gli azzurri, ma bisogna vedere come andrà con Tudor. Penso che saranno due gli acquisti dietro e si valuterà cosa fare con Juan Jesus. Il brasiliano non ha mai deluso quando è stato chiamato in causa, ma il suo futuro è ancora incerto. Il Napoli avrà un budget alto dopo la cessione di Kvara e quella futura di Osimhen. Ci sarà un confronto sulla costruzione della rosa con tutte le parti per non ripetere gli errori di gennaio”.