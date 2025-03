Revelo, Moretto: “Il Napoli cerca un vice Di Lorenzo, contatti avviati per Sugawara del Southampton”

Matteo Moretto, giornalista espero di mercato, ha rivelato che il Napoli sta cercando un vice Di Lorenzo per la prossima stagione, in previsione di una partenza di Mazzocchi, e il nome nuovo è quello di Sugawara del Southampton: “C’è un nuovo nome in orbita Napoli. Si tratta di Sugawara, terzino destro classe 2000 in forza al Southampton. Potrebbe essere il vice Di Lorenzo, con Mazzocchi pronto a salutare. Calciatore affidabile, visionato anche dall’Inter. Già avviati i contatti con il club, il giapponese potrebbe rappresentare più di un idea per il calciomercato azzurro”.