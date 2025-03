Alex Meret e il Napoli hanno deciso di continuare insieme. Il rinnovo è solo da formalizzare, ma le parti ormai hanno raggiunto l’accordo su tutto. Come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’accordo verbale c’era già a fine 2024, poi le cose sono andate un po’ per le lunghe. Adesso è tutto definito, il numero 1 azzurro prolungherà il suo contratto fino al 2027, con opzione a favore del Napoli per un altro anno. Atteso a gironi l’annuncio ufficiale del rinnovo.