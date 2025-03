Il Mattino – Meret non ha mai avuto dubbi: il suo futuro è e sarà ancora azzurro

Come confermato anche dal suo agente, è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Alex Meret. Si parla di un contratto biennale con opzione per prolungare di un altro anno. Come riporta Il Mattino, il numero 1 azzurro non mai avuto dubbi sul suo futuro. Napoli è sempre stata la prima scelta e solo dopo avrebbe preso in considerazione altre offerte. Poteva anche liberarsi a zero, ma non lo avrebbe mai fatto per tutto quello che ha vissuto in azzurro. Lo Scudetto, la Champions e la Nazionale raggiunta con le sue ottime prestazioni, sono cose che ti restano dentro. Ora si aspetta solo la firma sul nuovo contratto fino al 2027 e continuare a scrivere nuove pagine di storia con questi colori.