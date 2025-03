Rai, Venerato: “Ci siamo per il rinnovo di Meret! Cifre e durata del contratto”

Dopo l’addio di Elia Caprile, finito al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, era chiaro che il Napoli volesse puntare su Alex Meret per i prossimi anni. Dopo mesi di trattative, la situazione del numero uno azzurro sembra si sia finalmente sbloccata. Ne parla il giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di TG Sport: “Ci siamo per il rinnovo di Alex Meret. C’è da sciogliere solo il nodo commissioni, poi l’estremo difensore firmerà un biennale da 2.5 milioni con opzione per un altro anno”.