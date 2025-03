Rai – Le ultime sul centrale: La Juve spara alto per Gatti, piacciono Beukema e Solet

Detto già dell’interesse per Dan Huijen, l’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, ai microfoni di Tg Sport, ha fatto il punto sugli altri difensori seguiti dal Napoli per l’estate: “Confermato l’interesse per Gatti, c’è stato un contatto con l’agente. La Juventus, appresa la notizia, ha stabilito che la cifra ufficiosa per un’eventuale partenza del centrale è 40 milioni. Il Napoli lo valuta poco più della metà e non intende inserire Osimhen nell’affare. Piace tanto anche Beukema del Bologna e Solet dell’Udinese, quest’ultimo però non occupa i primi posti della lista degli azzurri e non ci sono state offerte”.