Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione di Juan Jesus ai microfoni di Radio Goal: “Ci sono stati diversi colloqui tra il Napoli e il calciatore. La volontà di Juan Jesus è quella di restare in azzurro anche il prossimo anno. Ha detto alla società di mettere la cifra sul rinnovo perchè sta bene qui e non ha intenzione di andare altrove. Il Napoli ci sta pensando, i colloqui andranno avanti e più in là si prenderà una decisione”.