Gds – ” Non solo Solet, il Napoli monitora un altro difensore che gioca in Serie A, ecco chi “

Il Napoli ha piena intenzione di migliorare il reparto difensivo per la prossima stagione, soprattutto nelle seconde linee. Dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Marianucci dall’Empoli, il club si sarebbe già messo all’opera per sondare altri profili, in primis Oumar Solet e Sam Beukema. Ne parla a proposito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Al Napoli, oltre a Solet, piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante. Il nome dell’olandese è un vecchio pallino: il Napoli ne parlò con l’Az Alkmaar, ma non si andò oltre al sondaggio. Adesso l0interesse e forte, come la concorrenza. “

” Beukema è uno dei migliori difensori del campionato (27 presenze e media voto da 6,25) e pure in Champions ha fatto la sua buona figura. Può giocare benissimo anche nella difesa a tre (come del resto può farlo Solet, sia a destra sia a sinistra), e all’occorrenza con Motta nella passata stagione è stato impiegato anche da terzino destro. Insomma, un jolly di grande affidabilità, utile per ogni circostanza. “