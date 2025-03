Gds – ” Il Napoli punta Solet, ecco la richiesta dell’Udinese “

Che Oumar Solet sia un profilo che interessa al Napoli non lo scopriamo di certo oggi, il club aveva messo gli occhi su di lui già un anno fa, ma adesso la sua valutazione è cresciuta e di conseguenza l’eventuale trattativa con l’Udinese non sarà semplice. L’edizione odierna della GAzzetta dello Sport ha analizzato la situazione, ecco un estratto dell’articolo:

” La passione del Napoli per Oumar Solet esiste da tempo, sin dall’estate del post scudetto. Il centralone oggi all’Udinese era uno dei pilastri del Salisburgo, con è stato protagonista del ciclo da tre scudetti consecutivi. Lo scouting del Napoli cercava un nuovo leader e Solet stava per cominciare la sua stagione in scadenza di contratto. Il Salisburgo sparò alto: 25 milioni. E la dirigenza azzurra dirottò poi su altri obiettivi, fino a chiudere per Natan. Errore di valutazione, ovviamente. L’Udinese, come il Salisburgo, non sembra orientato a fare sconti e punta a incassare da una sua eventuale cessione una cifra intorno ai 20 milioni. I contatti sono già partiti, con i due club che stanno parlando da tempo anche di Lucca. “