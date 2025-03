Dall’Inghilterra – ” Il Napoli vuole Hojlund per la prossima stagione, possibile scambio con Osimhen “

Il Mirror, quotidiano inglese, sgancia la bomba: il Napoli sarebbe interessato ad acquistare Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, per affiancarlo a Romelu Lukaku per la prossima stagione. Fin’ora non una stagione entusiasmante per l’attaccante danese, con pochi gol a referto e molta pressione che risulta difficile da gestire, e il Napoli potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi.

Il club azzurro potrebbe sfruttare Victor Osimhen come contropartita da offrire ai Red Devils, con possibile piccolo conguaglio economico a favore del Napoli. Non resdta che attendere gli sviluppi di questa possibile trattativa.