Da Milano – ” Il Napoli e altri club di Serie A sono interessati a un difensore del Venezia. I dettagli “

Arrivano novità di calciomercato per il Napoli. A riportarle è Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, che ha svelato l’interesse del club azzurro ( e non solo ) per Jay Idzes, difensore del Venezia. Di seguito le parole del giornalista in merito:

“ I dirigenti dell’Inter hanno inviato uno scout allo stadio Gewiss Stadium, due settimane fa, per assistere alla partita tra Atalanta e Venezia, con lo scopo di monitorare il difensore centrale Jay Idzes. Atalanta, Napoli e Milan hanno monitorato il giocatore indonesiano anche negli ultimi mesi. “