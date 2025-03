Cds – ” Il Barcellona piomba su Victor Osimhen, sarà asta in estate per l’attaccante “

Victor Osimhen sarà uno dei giocatori più ambiti nella sessione di calciomercato estiva, con diversi top club europei che avrebbero messo gli occhi su di lui. Nelle ultime ore, si sarebbe inserito anche il Barcellona nella lista delle pretendenti per l’attaccante, ed è l’edizione odierna del Corriere dello Sport a parlarne. Ecco un estratto dell’articolo:

” Nelle ultime ore, in casa blaugrana, è diventato caldissimo il nome di Victor Osimhen (26 anni), che a giugno è destinato a lasciare il Galatasaray per tornare al Napoli. Fuori dal progetto Conte e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, l’attaccante nigeriano sarà messo sul mercato. ”

” Si dovrebbe partire da una richiesta di 75 milioni, anche se i blaugrana confidano in una significativa riduzione del prezzo. Il classe 1998, a quanto sembra, piace parecchio a Flick per il dinamismo unito a una certa prolificità sotto rete, come confermano i 26 gol già trovati dal suo approdo a Istanbul. “