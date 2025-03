GdS – Hojlund potrebbe lasciare Manchester in estate, Napoli alla finestra

Il Napoli ha fortemente bisogno di un attaccante per la prossima stagione. L’idea degli azzurri è puntare su un giovane che possa garantire gol e voglia di lavorare per migliorarsi. La Gazzetta dello Sport parla di Rasmus Hojlund come possibile obiettivo in uscita dal Manchester United: “Stagione difficile per l’attaccante dello United. Potrebbe essere uno dei sacrificabili quest’estate per far quadrare i conti. Lui tornerebbe volentieri in Italia ma la valutazione è alta: 60 milioni, anche se è ancora presto per parlare di cifre. In caso di apertura degli inglese, il Napoli proverà a capire i margini per imbastire una trattativa”.