Valter De Maggio a RG-“Forte interesse per Solet. I contatti con l’Udinese ci sono”

Oumar Solet è il difensore dell’Udinese, di origini francesi, nel mirino del ds Giovanni Manna. Svincolato fino al 2 gennaio scorso, dopo le esperienze al Lione e al Salisburgo, si è ritrovato senza contratto fino alla chiamata dell’Udinese, che ha creduto fermamente nel suo talento: è dal suo arrivo in maglia bianconera che la squadra ha subito solo due sconfitte, contro Como e Verona. Difensore centrale di 24 anni e alto 1,92 m, Solet ha militato in tutte le selezioni giovanili della Francia, mettendo in mostra le sue doti difensive. Forte nel gioco aereo grazie alla sua statura e dotato di un’ottima fisicità, sa rendersi pericoloso anche sui calci piazzati.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi confermando l’interesse del Napoli verso Solet: “Sono già stati avviati i contati con l’Udinese. La società, insieme a Conte, stanno già preparando la prossima stagione. Ci sono già 9 nomi sul taccuino di Manna e si deciderà insieme a Conte quali calciatori prendere.“