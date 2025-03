Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato di un interesse del Napoli per Solet ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli sta sondando diversi profili per capire su chi investire in estate. Sono tanti i giocatori che si sono messi in luce quest’anno come Solet, e le squadre di vertice, tra cui gli azzurri, stanno raccogliendo informazioni. Ad oggi però non si sono mossi passi importati e non c’è niente di concreto. E presto ancora per parlarne, vedremo cosa accadrà in futuro”.