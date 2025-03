Pedullà: “Non solo Marianucci, il Napoli punta un altro difensore della Serie A”

Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo social, il Napoli sarebbe alla ricerca di un altro difensore oltre Marianucci. Ecco cosa riporta:

“Il Napoli lavora già per il futuro e ha trovato l’accordo con l’Empoli per Luca Marianucci, talentuoso difensore centrale dell’Empoli classe 2004. L’accordo verbale verrà formalizzato nei prossimi giorni. Operazione da circa 9 milioni e quinquennale per un ragazzo che si è già messo in evidenza con i toscani. Il Napoli lo stava seguendo dagli ultimi giorni di mercato, quando aveva provato a prendere Comuzzo. Pochi giorni fa il presidente Corsi aveva svelato l’interesse del Napoli. Possiamo andare oltre e aggiungere che si tratta di un’operazione completata, manca soltanto il nero su bianco che presto arriverà. Ma c’è di più: il Napoli vuole prendere un altro difensore centrale forte per la prossima stagione, in cima alla lista c’è Sam Beukema, classe 1998 che il Bologna aveva ingaggiato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per 7,5 milioni più il 10 per cento da eventuale futura vendita. Adesso la valutazione è almeno tre volte superiore, Beukema piace a tanti, al Napoli ancora di più. Al punto da averlo messo in cima a una lista che comprende, tra gli altri, Solet fresco protagonista con l’Udinese che lo ha ingaggiato a parametro zero”.