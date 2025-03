La parabola discendente dell’ex azzurro Diawara: a 27 anni firma con una squadra di seconda divisione spagnola da svincolato

Amadou Diawara sembrava potesse avere una grande carriera e invece le cose sono andate diversamente. I tifosi del Napoli non dimenticheranno mai il gol al Chievo che riaccese le speranze Scudetto nel 2018, poi vinto dalla Juventus nonostante i 91 punti degli azzurri. Oltre a quello, tante ottime partite del guineano come quella con il Real Madrid al Bernabeu in Champions League. Alla lunga non riuscì ad imporsi con la maglia del Napoli, complice anche l’expoit di Jorginho e finì per accasarsi alla Roma nel 2019. Da lì iniziò la sua parabola discendente tra i giallorossi e successivamente all’Anderlecht, dove terminato il contratto nel 2024 è rimasto svincolato. Oggi all’età di 27 anni, Diawara riparte dall’Eldense, squadra di seconda divisione spagnola, con cui ha firmato fino a giugno 2025.

Il Comunicato del club: “Amadou Diawara vanta una vasta esperienza nell’élite del calcio europeo, con quasi 250 partite ufficiali disputate in Serie A (Prima Divisione Italiana), UEFA Champions League e UEFA Europa League. Iniziò la sua carriera in Italia con il San Marino Calcio prima di firmare per il Bologna CF 1909. Una stagione dopo fu ceduto per 15 milioni di euro all’SSC Napoli, dove si affermò a livello nazionale e internazionale. Nel 2019 passò all’AS Roma per una cifra pari a 21 milioni di euro. Con la squadra romana ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022 sotto la guida del tecnico portoghese José Mourinho”.