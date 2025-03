GdS – Posizione Thiago Motta in bilico, Conte nella lista dei possibili sostituti

Conte non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua permanenza in azzurro nella prossima stagione. Il contratto scade nel 2027 e ad oggi il mister è concentrato solo sulle ultime dieci partite di campionato. Ci sarà tempo poi per parlare con il presidente e confrontarsi sul futuro. Intanto La Gazzetta dello Sport lo inserisce come candidato alla panchina della Juventus per il prossimo anno. La posizione di Thiago motta è in bilico e i bianconeri stanno iniziando a guardarsi intorno. Oltre al tecnico del Napoli, sulla lista della Juventus ci sarebbero anche Gasperini e Pioli, attuale allenatore dell’Al-Nassr.