Corriere dello Sport – Bravo il Napoli a pescare in Premier: il centrocampo è in buone mani

II Corriere dello Sport esalta il mercato del Napoli, bravissimo a pescare in Premier quest’anno. In particolare i tre nuovi centrocampisti che stanno mostrando grandi qualità: “Scott McTominay, l’unico nato in Inghilterra, ha scelto di giocare per la Scozia, dove condivide la maglia con Billy Gilmour, mentre Philip Billing è danese. Il Napoli ha saputo pescare questi talenti nel mare del campionato più competitivo d’Europa: McTominay è arrivato ad agosto dal Manchester United, Billy Gilmour è stato ingaggiato all’ultimo minuto del mercato estivo dal Brighton, e l’eroe della serata contro l’Inter è giunto a gennaio in prestito dal Bournemouth. Ognuno di loro ha già lasciato il segno: ogni acquisto si è rivelato un colpo vincente.”