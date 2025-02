Arrivano novità di calciomercato per il Napoli. Nicolò Schira, esperto giornalista, ha riportato che l’Atalanta e il Milan sarebbero interessate a Elia Caprile, portiere degli azzurri attualmente in prestito al Cagliari. Il club rossoblù, di canto suo, ha l’opzione di acquisto fissato ad 8 milioni e avrebbe l’intenzione di pagare la cifra per mantenere il portiere con loro anche la prossima stagione.