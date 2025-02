Nelle ultime ore sono trapelate dall’Inghilterra delle indiscrezioni clamorose di calciomercato, con il Napoli che sarebbe interessato a Karou Mitoma, ala sinistra che gioca nel Brighton, in Premier League. Bisogna però ricordare che a gennaio il club inglese ha rifiutato due offerte dall’Arabia per lui: la prima ufficiale di circa 65 milioni di euro, la seconda presunta offerta di 95 milioni. Risulta quindi essere difficile che il Napoli possa raggiungere queste cifre per il giapponese.