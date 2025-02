Domenica il Napoli osserverà da vicino il gioiellino Nico Paz. Il Como vuole blindarlo: le ultime

Nico Paz è probabilmente la rivelazione di questo campionato. Il classe 2004 ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa e anche il Napoli ne sta seguendo la sua evoluzione. La sua situazione contrattuale al momento vede il Como proprietario del suo cartellino, avendolo acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid in estate per 6 milioni più il 50% su una futura rivendita. Gli spagnoli però godono di un diritto di recompra per i prossimi 3 anni: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Come riporta La Gazzetta dello Sport il 50% della futura rivendita resterebbe anche qualora il Real decidesse di non riportarlo alla base. Il Como vuole eliminare questo diritto di recompra mettendo sul piatto altri 20 milioni di euro. Una cifra al momento ritenuta bassa dai Blancos che sanno di poter monetizzare molto di più dal giocatore nel prossimo calciomercato.