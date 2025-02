Napoli-Comuzzo, il retroscena sulla trattativa: qual è stata la reazione del difensore?

Nel mercato di gennaio il Napoli è stato molto vicino all’acquisto di Pietro Comuzzo, calciatore della Fiorentina. La probabile partenza in prestito di Rafa Marin avrebbe aperto al trasferimento del difensore viola in maglia azzurra, ma la trattativa non si è poi concretizzata. Quest’oggi il Corriere dello Sport si è soffermato su un retroscena riguardo i contatti tra le due squadre, parlando della reazione del calciatore stesso. Ecco le dichiarazioni del quotidiano:

“Il ragazzo da parte sua non ha mai fatto la minima pressione per andarsene, e anzi ha sperato fino all’ultimo che il mercato si chiudesse in fretta così da poter lavorare serenamente con la maglia della squadra che lo ha reso grande”.

Comuzzo, quindi, pare non sia mai effettivamente stato preso dalla possibilità del trasferimento, rimanendo invece concentrato sul suo percorso attuale e sulla sua stagione con la Fiorentina.