Juve su Osimhen ma non potrà avvalersi della clausola: i dettagli

In questa sessione di mercato si è parlato molto di un possibile assalto della Juve per Osimhen. Giuntoli lo conosce bene e lo vorrebbe come erede di Vlahovic la prossima estate. Come riporta il Corriere dello Sport però sarà molto difficile riuscire a strapparlo al Napoli: “Ci ha già provato il Galatasary offrendo 65 milioni ma il Napoli ha risposto picche. Il nigeriano ha scelto di restare fino a giugno in Turchia e poi deciderà il suo futuro. Valutazione alla portata per i club più ambiziosi: 75 milioni il valore della clausola rescissoria. Discorso diverso per i club italiani che dovranno trattare in prima persona con il Napoli, essendo la clausola valida solo per i club esteri”. La Juve è avvisata, non sarà semplice riuscire a portare Osimhen a Torino.