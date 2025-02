Il Napoli non ha mollato Zhegrova: ci riproverà in estate

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è già proiettato al mercato estivo. Mancano ancora diversi mesi, ma c’è un obiettivo già cercato in questa sessione invernale che potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane: “Il Napoli è ancora su Zhegrova. Esterno di 25 anni del Lille, dotato di grande tecnica e talento. È un mancino che gioca a destra, per questo si è preferito rimandare il tutto all’estate. Il Lille poi ha fatto resistenza, non voleva privarsi del giocatore a stagione in corso”.