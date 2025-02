Sky – Saint-Maximin a rischio, il Napoli va su Okafor! Le ultime

Il Napoli sta valutando l’acquisto di Noah Okafor, attaccante svizzero attualmente in forza al Milan, come alternativa nel caso in cui non riuscisse a concludere l’affare per Allan Saint-Maximin. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sarebbe disposto a cedere Okafor in prestito, e il giocatore avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento. La trattativa per Saint-Maximin, attualmente al Fenerbahçe in prestito dall’Al-Ahli, potrebbe complicarsi a causa di ritardi nella documentazione necessaria. In tal caso, il Napoli virerebbe su Okafor per rafforzare il reparto offensivo. La formula proposta sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita sia al club partenopeo che al giocatore. Resta da vedere se il Napoli deciderà di affondare definitivamente il colpo su Okafor o se riuscirà a sbloccare la trattativa per Saint-Maximin nelle prossime ore.