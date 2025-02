Matteo Moretto – ” Comuzzo resta alla Fiorentina, ecco quanto aveva offerto il Napoli “

Sfuma ufficialmente un altro obbiettivo del Napoli, in quella che sembra essere una sessione di calciomercato stregata. Infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista di Relevo, Pietro Comuzzo resterà alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

” Pietro Comuzzo resta alla Fiorentina. Per il club viola è calciatore importante e Rocco Commisso non ha mai veramente aperto alla sua cessione salvo proposta fuori mercato che non è arrivata. Il Napoli si è spinto fino a 30-35 milioni di euro bonus inclusi. “