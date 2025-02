Fabrizio Romano: “Okafor vicinissimo al Napoli! Ecco cosa manca per chiudere”

Il Napoli, all’ultimo giorno di calciomercato, è ancora alla disperata ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Dopo che diversi nomi sono stati accostati alla compagine azzurra, forse a spuntarla sarà Noah Okafor. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Napoli e il Milan avranno un incontro tra due ore per cercare di trovare l’accordo definitivo. L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista: “L’ultimo round di colloqui tra Napoli e Milan per concludere l’affare Noah Okafor avrà luogo nelle prossime due ore. 2 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 25. Noah Okafor ha già detto sì al Napoli”.