Sky – Ultimi dettagli per Saint-Maximin. Tentativo nella notte per Comuzzo

Il Napoli proverà a chiudere per Allan Saint-Maximin nella notte. Il club partenopeo è in contatto continuo con Al Ahli e Fenerbahce per trovare l’incastro economico e per sistemare la documentazione necessaria in tempo. Non saranno necessarie le visite mediche dato il giocatore è già stato approvato dal punto di vista cardiologico. Un aspetto molto importante da considerare visto il poco tempo che manca alla chiusura di questa finestra di mercato. Gli azzurri faranno un ultimo tentativo con la Fiorentina per Pietro Comuzzo. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio.