Saint – Maximin ha salutato i compagni del Fenerbahce: i dettagli

Il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia sarà Alan Saint – Maximin.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ala di proprietà del club arabo Al – Ahli avrebbe già salutato i compagni di squadra del Fenerbahce (squadra in cui era in prestito) impegnati in campionato oggi contro il Rizespor e sarebbe in procinto di volare alla volta dell’Italia per assistere al match del Napoli stasera contro la Roma, prima di svolgere le consuete visite mediche e firmare i documenti.

L’operazione si basa su un prestito oneroso di 4 milioni di euro fino a giugno, comprensivi di indennizzo e lo stipendio del calciatore fino a giugno; un altro indizio della buona riuscita dell’operazione è data dalla cancellazione del calciatore dalla lista presentata del Fenerbahce relativa alle convocazioni odierne.