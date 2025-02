Pedullà attacca il mercato del Napoli: “Saint-Maximin? Buono per fare il fritto”

Il mercato di riparazione del Napoli, fino ad ora, sembra essere discutibile. Nella finestra di gennaio gli azzurri si sono mossi poco, cedendo Kvaratskhelia al PSG senza ancora trovare un sostituto ed acquistando solo Hasa oltre a Scuffet in scambio con Caprile. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha commentato ai microfoni di Sportitalia le scelte della società azzurra, commentando con parole forti il possibile acquisto di Saint-Maximin e la trattativa per Comuzzo. Ecco le sue parole:



“Siamo passati da Garnacho ad Adeyemi a quello del PSV (Noa Lang, ndr) e ora siamo passati nella situazione che siccome il mercato arabo chiude in pochi minuti bisogna fare le corse per chiudere Saint Maximin. Comuzzo? Se sai che costa 40 milioni, ne metti 40, non puoi proporre bonus, case a Posillipo o buoni pasto. Abbiamo parlato per venti giorni di Garnacho, ora siamo su Saint Maximin. Lui bravo? Sì, a farci il fritto…”.