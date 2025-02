Gazzetta – Retroscena Garnacho: ecco perché il Napoli si è allontanato

La telenovela Napoli-Garnacho sembra ormai conclusa: a seguito di settimane di trattative non si è trovato un vero e proprio accordo e gli azzurri sembrano ormai mirare ad altri obiettivi. Il sostituto di Kvara molto probabilmente non sarà l’argentino e dietro a questa scelta, come rivela La Gazzetta dello Sport, c’è un motivo ben preciso. Gli azzurri infatti, tramite il proprio DS Manna, hanno deciso di abbandonare la pista a seguito dell’alta richiesta di ingaggio. Ecco le parole del quotidiano:

“Giovanni Manna ha fatto il giro europeo, ha sostato e a lungo a Manchester per Garnacho: non sono bastati i cinquanta milioni di euro e quando è arrivato a cinquantacinque, l’argentino gli ha presentato una richiesta d’ingaggio inaccettabile di cinque milioni netti“.