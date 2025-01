In stand-by la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo. Gli azzurri spingono per il difensore 19enne, ma i viola chiedono 40 milioni di euro. Cifra che il Napoli considera troppo alta e che il presidente della Fiorentina non vuole abbassare considerando la sua intenzione di trattenere il giocatore a Firenze per questa sessione invernale di calciomercato. Lo riporta Sky Sport.