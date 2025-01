Fabrizio Romano: “Offerta del Napoli per Saint-Maximin! La situazione”

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe inviato all’Al Ahli un’offerta di prestito per l’attaccante francese Allan Saint-Maximin, che attualmente è in prestito al Fenerbahce. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista ed esperto di calciomercato:

“Il Napoli ha contattato l’Al Ahli per Allan Saint-Maximin. Inviata la proposta di prestito! Sono in corso le trattative con l’Al Ahli, mentre il club saudita è impegnato a concludere l’accordo per Galeno per cui sono già state prenotate le visite mediche. Il Napoli ha avviato i colloqui anche con l’Anderlecht per Amuzu, in attesa della decisione del club”.