United e Napoli in trattativa per Garnacho: questa l’offerta al calciatore

Il Napoli è ancora interessato a Garnacho. Il Presidente vuole regalare ad Antonio Conte un degno sostituto di Kvara e continuano i dialoghi con lo United e l’entourage del calciatore. Ecco cosa riporta Tuttosport in merito alla trattativa: “Conte ha riacceso i contatti con l’esterno argentino, con il quale c’è già un accordo per un contratto quadriennale a 3 milioni più 300mila di bonus. La dirigenza partenopea tenterà di strappare il consenso finale dai Red Devils facendo leva sulla determinazione del calciatore e sulla necessità finanziaria del club britannico che ha appena acquistato Dorgu dal Lecce per 32 milioni”.