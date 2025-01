Eljis Elmas è tornato in Serie A. L’ex Napoli, dopo la deludente parentesi al Lipsia, ha firmato per il Torino in prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato il club granata con un comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal RasenBallsport Leipzig, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas“.