Ci potrebbe essere una pretendente in meno per Raspadori in questi ultimi giorni di mercato. Come riporta Fabrizio Romano, si stanno limando gli ultimi dettagli per il passaggio di Daniel Maldini all’Atalanta. La Dea ha dovuto velocizzare l’operazione anche in virtù dell’infortunio di Lookman, che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Resta vivo l’interesse della Roma, ma da Napoli fanno sapere che il calciatore difficilmente si muoverà in questa sessione di mercato.