Revelo, Moretto: “Napoli fortissimo su Comuzzo, offerta superiore a 30 milioni”

Il Napoli è fortissimo su Pietro Comuzzo della Fiorentina. Gli azzurri vogliono chiudere subito per dare il via libera al trasferimento di Rafa Marin al Villareal. La Fiorentina chiede tanto per lasciar partire il suo giovane centrale, ma secondo Matteo Moretto il Napoli è pronta ad una super offerta: “Napoli e Fiorentina in contatto costante per Pietro Comuzzo. Il club azzurro è pronto a ritoccare ulteriormente l’offerta per il difensore superando il tetto dei 30 milioni di euro bonus inclusi. Il ragazzo non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e attende lo sviluppo della trattativa tra club. Ore importanti”.