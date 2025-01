Sky Sport – ” La Fiorentina ha già pronto il sostituto di Comuzzo “

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che ha individuato il profilo ideale in difesa: si tratta di Pietro Comuzzo, e sono arrivate ulteriori informazioni in merito alla trattativa. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha già pronto il sostituto in caso di partenza del difensore 19enne: si tratta di Pablo Marì, appena arrivato dal Monza. Tuttavia, per convincere il club viola, servirà un’offerta superiore ai 20 milioni offerti dal Napoli nei scorsi giorni.