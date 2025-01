Rai – ” Il Psv fa muro per Lang. Ecco le ultime riguardo Garnacho e Comuzzo”

Arrivano novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. A riportare queste notizie è Ciro Venerato, giornalista della Rai. Ecco le sue dichiarazioni: ” Ancora fumata grigia per Alejando Garnacho dopo alcuni contatti telefonici con il Manchester United. Ancora lontani Napoli e Manchester e il tempo stringe. Ufficiale il no del PSV per Noa Lang. Ritenuta bassa l’offerta campana. Attesa per Pietro Comuzzo, ma la Fiorentina non lo vende per 30 milioni. Bisogna rilanciare. Cyril Ngonge piace a Lazio e Verona ma il ds Giovanni Manna non intende cederlo. “